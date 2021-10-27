Alsancak yasta

Girne’ye bağlı Alsancak bölgesinin sevilen isimlerinden Eser Birtan hayatını kaybetti.

Uzun süredir geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Birtan’ın vefatı üzüntü yarattı. Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan’ın akrabası olan iki çocuk annesi Eser Birtan’ın cenazesi bugün öğle namazından sonra Alsancak’ta toprağa verilecek.



Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2021, 09:58

Dr. Hasan Birtan sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü belirtirken, Alsancak Belediyesi de taziye mesajı yayımladı.Belediyenin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:"Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan Eser Birtan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 27 Ekim’de öğle namazından sonra Alsancak kabristanlığına defnedilecektir. Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."