Tacizi annesi gizledi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2017 yılında yaşanan ancak geçtiğimiz gün polise yansıyan olayda şu anda 17 yaşında olan akrabasına 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 31 yaşındaki K.I. (E)dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada teyzesinin eşinin tacizine uğrayan genç kızın 2019 yılında öğrenim gördüğü okuldaki rehber öğretmenlerine olayı anlattığı, onların da durumu Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bildirdiği açıklandı. Sosyal hizmet görevlilerinin de genç kızın annesiyle görüştüğü ancak olayın eşinin duymaması için gizli tutmayı tercih ettiği belirtildi.



Soruşturmayı yapan polis, 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye annesi ve Sosyal Hizmetler görevlisiyle gelen Ö.G.’nin 2017 yılı içerinde teyzesinin eşinin tacizine uğradığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, genç kızın ifadesinde 2017 yılı içerinde teyzesinin Lefkoşa’daki ikametgâhında misafir olarak bulunduğunu, eniştesinin göğüslerini okşadığını ve dudaklarından öptüğünü anlattığını açıkladı. Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, genç kızın cinsel saldırı ile ilgili olarak 2019 yılı içerinde öğrenim gördüğü okuldaki rehber öğretmenine olayı anlattığını ve bu hususla ilgili dosyasına kayıt düşüldüğünün öğrenildiğini açıkladı.

Eşinin öğrenmesinden korktu

Polis, ilgili rehber öğretmenin durumu Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bildirdiğini, görevlilerin de anneyle görüştüğünü ancak eşinin öğrenmemesi için gizli kalmasını istediğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, genç kızın öğrenim gördüğü okuldaki yeni rehber öğretmenine de 4 Ekim 2021 tarihinde yaşanan olayla ilgili bilgi verdiğinin tespit edildiğini ve bunun üzerine soruşturmanın genişletildiğini ifade etti. Zanlının soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde tüm ifadeleri aldıklarını belirten polis, teminat talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.