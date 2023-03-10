Öneriler hazır

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun 15 Mart’ta Kıbrıs Türk tarafıyla görüşme yapacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanının Özel Temsilcisi Ergün Olgun, “Taraflar arasında bir uzlaşmazlık olsa bile bu uzlaşmazlığın tutsağı olmaması lazım. İki halkın günlük yaşamını ilgilendiren konularda Kıbrıs Türk tarafının somut önerileri vardır” dedi.

Olgun, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ‘nun Genel Sekreter’den sonra gelen BM Teşkilatında ikinci kişi olduğunu belirterek, “ Kıbrıs uyuşmazlığı da onun masasında olan sorunlardan biridir” şeklinde konuştu.

Taraflar arasında yeni müzakerelerin başlayabilmesi için ortak bir zeminin olmadığına işaret eden Olgun, şunları söyledi:

“ Genel Sekreter iki temsilcisini bir tanesi Rosemary DiCarlo’dur. Diğeri de Miroslav Jenca’dır. İkisini ortak bir zemin olup olmadığı konusunda araştırma yapmak üzere görevlendirmişlerdi. Daha önce Kıbrıs’a gelen Miroslav Jenca bizlerle görüşmüştü. Ortak zemin ile ilgili araştırmalar yaptı. Şimdi ise Jenca’nın amiri olan birinci genel sekreter yardımcısı Rosemary DiCarlo geliyor. Buraya geliş amacı özellikle Rum tarafında seçimlerden sonra Rum Liderin belirlenip, görevini almasından sonra ondan ve bizlerden Kıbrıs uyuşmazlığı ile ilgili olarak önümüzdeki döneme dair düşüncelerimizi, perspektifimizi resmi müzakerelerin başlayabilmesi için ortak zeminle ilgili görüşlerimizi almak için geliyor.”

Kendi düşüncelerini paylaştılar

BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın Rum tarafı ile görüştüğüne değinen Olgun, “Onların perspektifi içerisinde ortak zemin oluşabilmesi için kendi düşüncelerini paylaştılar. Müzakerelerin bırakıldığı yerden devam etmesi ile ilgilidir. Ancak o müzakereler sonlanmıştır. Rum tarafı Kıbrıs Türk tarafı ile yetki paylaşımını reddettiği gibi bugüne kadarki bütün müzakerelerde eşitlik zemininde uzlaşı arayışını Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altında aramaktadır. Bu sadece Rum tarafının meşruiyetine dayalı uzlaşı anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Ergün Olgun, “Taraflar arasında bir uzlaşmazlık olsa bile bu uzlaşmazlığın tutsağı olmaması lazım. İki halkın günlük yaşamını ilgilendiren konularda Kıbrıs Türk tarafının somut önerileri vardır. Ortak çalışmaların başında güçlü bir şekilde Kıbrıs’ta depreme hazırlık, orman yangınları riskine karşı mücadele için hazırlanmamız lazım” dedi.