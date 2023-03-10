Altuğra: Verilen söz senettir

Sağlık Bakanlığı ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Gönyeli’de sağlık merkezi oluşturulması ve Alayköy’deki mevcut sağlık ocağında iki haftada bir sağlık hizmeti verilmesine yönelik protokol imzaladı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra imza töreninde yaptığı konuşmada, “Verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Verilen söz senettir” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre protokole, Sağlık Bakanı Altuğra ile Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu imza koydu.

Başkan Amcaoğlu konuşmasında, protokolün, sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmek amacıyla imzalandığını belirtti.

Belediyeler reformu sonrasında Gönyeli-Alayköy belediyelerinin birleştirilmesiyle belediyenin sınırlarının genişlediğine ve büyük bir bölgeye hizmet verdiğine dikkati çeken Amcaoğlu, önceki dönemde özellikle 65 yaş üstü bireyler ile ilgili bir takım hizmetler verildiğini ancak bu hizmetlerin genişletilmesi için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Gönyeli’de 65 yaş üstü bireylere sağlık hizmeti vermek adına Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde bir doktor odası ve ayrı bir muayene odası olduğunu ifade eden Amcaoğlu, bunun aktif hale getirilmesi için bakanlığa taleplerini ilettiklerini belirtti.

Altuğra: Haklı gurur yaşıyoruz

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da, seçim çalışmaları sırasında Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun, bölge halkına çok daha konforlu sağlık hizmeti sunulması yönünde kamuoyuna verdiği bir söz olduğunu hatırlatarak, bakanlık olarak kendilerinin de Amcaoğlu’na bunun gerçekleşmesi yönünde söz verdiklerini söyledi. Altuğra, “Verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Verilen söz senettir” dedi.