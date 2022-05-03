Altında düşüş oldu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını hızlandıracağına ilişkin beklentiler doları güçlendirirken altında düşüş sürdü.

Altın fiyatları bugün başlayacak ve iki gün sürecek Fed toplantısının sonucunu izlerken değerli metal sert faiz artışı öngörüsünü fiyatlamaya devam etti.

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı sert düşüşle kapatırken yeni haftanın ilk gününde de aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Yatırımcılar Fed’in bu toplantıda 50 baz puan artış yapmasını beklerken, haziran toplantısı için 75 baz puanlık artış da gündeme geldi.

Piyasayı etkiledi

Fed 50 baz puan faiz artırırsa bu oran 2000 yılından bu yana gerçekleşen en büyük artış olacak. Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için faizleri nereye kadar yükselteceği ise merak konusu. ABD tüketici enflasyonu şuanda yüzde 8,5 oranında. Fed politika faizi ise yüzde 0,25-0,50 aralığında bulunuyor.

Fed’in şahinleşeceğine ilişkin tahminler nedeniyle dolar göstergesi 2020’den bu yana en gördüğü yüksek seviyedeki seyrini sürdürdü. Doların yükselmesi altın fiyatlarını baskılarken altın spot piyasada şubat ortasından bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

Fed’in faiz artışlarının aynı zamanda bir resesyonu tetikleyip tetiklemeyeceği de merak konusu. Resesyon endişesi ve enflasyonist seyrin sürmesi güvenli liman olarak görülen altın ve gümüş gibi varlıklara olan talebi tekrar canlandırabilir. Bu nedenle yatırımcılar ABD başta olmak üzere piyasa aktörlerinden gelen verileri yakından takip ediyor.

Çin etkisi

Öte yandan dünyanın en büyük altın tüketicileri olan Hindistan ve Çin’de kötüleşen Coronavirüs salgını da altın fiyatlarına aşağı yönlü baskı yaptı. Hindistan beş haftanın en yüksek vaka sayısını açıklarken Çin’in Şanghay bölgesinde karantinalar sürdü.

Bununla birlikte hükümetin Pekin’deki yayılmanın önüne geçmek için yeni önlemler alabileceği bildirildi. Tüm bunlar altında talep yönlü endişeleri artıran bir gelişme olarak yatırımcılara satış baskısı şeklinde döndü.