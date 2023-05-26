Olanlara çok üzüldü

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisinden hırsızlık yapan zanlı Cansu Aktürk hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan Polis, 22 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisinden konfeksiyon ve kozmetik reyonunda bulunan toplam değerleri 4 bin 569 TL olan muhtelif ürünleri siyah renk spor çanta içerisine koyarak kasadan herhangi bir ödeme yapmaksızın market dışına çıkararak çaldığını anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve evinde yapılan aramada ürünlerin bir kısmının bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 4 TL nakdi teminat yatırması, bir kefilin 75 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.