Hükümete Çağrı: Bir teselli ver

Hüseyin ÇİÇEK

Adanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Gazimağusa esnafı da işlerin durgun olmasından yakınıyor. Özellikle Suriçi bölgesinde faaliyet gösteren işletme sahipleri, pahalılıktan etkilenen vatandaşların çarşıya çıkmaz olduğunu belirterek, hükümetin bu konuda çare üretmesini ve kendilerine teselli vermesini istedi.

Diyalog’a konuşan Gazimağusa esnafı, “Beklediğiniz teselli ne olmalı?” sorusunu yanıtlarken, bölgeye turların düzenlenmesini, tüm vergilerin kaldırılmasını veya hafifletilmesini önerdi. Esnaf “fiyatlar aşağılara çekilmezse Türkiye’den de turist çekemeyiz” diyerek acil önlem çağrısı yaptı.

Ne dediler…

Salih Oktay:

“Seçim dolayısı ile piyasada bir belirsizlik var. Dövizin yükselmesi ve hayatın pahalılığı insanları olumsuz etkiledi. Saat satışları durdu denebilir. Kimse önünü göremediği için dışarı çıkmak bile istemiyor, durum kötü, esnafın hali ise perişan.”

Serdar Özcan:

“Elektronik eşya satışı yapıyorum. Türkiye’de ki seçim gerginliği, dövizin yükselişi ve belirsizlik nedeniyle vatandaşın alım gücü düştü. Bizim sektörde satışlarda genel bir durgunluk söz konusudur. Ürünlerimiz döviz karşılığı olduğu için rakamlardaki artışları müşteriye yansıtmak durumundayız. Geliri TL ama harcamaları döviz olan ekonomik yapıya sahip ülkede yaşayanlar ne kadar rahat alım satım yapabilir ki. Haklı olarak insanlar bizim sektördeki ihtiyaçlarını ötelemiş durumdadırlar, içerisinde bulunduğumuz durum budur.”

Tahir Kasap:

“Ayakkabı mağazası işletiyorum. İşlerimiz genel olarak iyi durumdadır ancak geçen yıla kıyasla, fiyat artışları nedeniyle geçen yıl 2 çift ayakkabı alan bu yıl bir çift alabiliyor, yani bir düşüş vardır.”

Hacı Mahmut Koruk:

“Makinistlik yapıyorum. İşler kötü, piyasada bir istikrarızlık söz konusudur. Bir de denetimizlik var, tüccarların insafına kalmış durumdayız. Türkiye’de 500 TL olan bir parçayı 5 bin TL’ye bize veriyorlar, bir de büyük esnafa istihdam başına destek verirlerken, biz istihdam başına vergi ödüyoruz. Biz yerli çalıştırıyoruz, büyük işletmeler üçüncü dünya ülkesi vatandaşı çalıştırıyor. Bu çifte standarttır, benim önceki yıllarda 10’a yakın personelim vardı, şu an sadece bir kişi var. Durum çok kötü.”

Tozan Talihsiz:

“Bisiklet satışı ve tamiri yapıyorum. İşler bazen iyi gidiyor bazen de duruyor. Bir istikrarsızlık söz konusu, piyasadaki pahalılık ta tabii ki olumsuz etkiliyor, bir şekilde çarkı çevirmek için çabalıyoruz, umarım işlerimiz daha da iyi duruma gelir.”

Haldun Birsoy:

“Kuyumcu dükkanım var. İşler şu an mevsim normallerinde, ay sonu olduğu için bir durgunluk vardır, ancak düğün sezonunun da başlamasıyla satışların canlanacağını düşünüyorum. Geçmiş yıllara göre çarşıda canlılık daha az.”

Jale Altaş:

“Hediyelik eşya satışı yapıyorum. Turistlerin gelmesiyle satışlar canlandı, şu an iyi gidiyoruz, havalar daha da ısındıkça daha da artacağına inanıyorum.”

Hasan Özbil:

“Kafe işletmeciliği yapıyorum. İşler bazen iyi bazen kötü, istikrarsız şekilde gidiyor. Canlandırmak için var gücümle uğraşıyorum, canlı müzik bile başlattım ancak istediğim düzeyde değilim. Belki turist sayısı arttıkça düzelir.”

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023, 09:49