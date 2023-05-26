Orçun sattı onlar da aldı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda hintkeneviri, kokain ve MDMA türü uyuşturucuyla yakalanan Hüseyin Akar ve Bekir Altay’ın ardından Orçun Gülseren de tutuklandı.

Orçun Gülseren’in diğer iki zanlıya uyuşturucu temin eden kişi olduğu açıklandı.

Olguları aktaran polis, 23 Mayıs 2023 tarihinde Hüseyin Akar ve Bekir Altay’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve aynı gün harekete geçtiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlıların ikametgâhında yapılan aramada 30 gram hintkeneviri, 3 gram MDMA, 3 gram kokain, 2 hassas terazi ve 2 öğütücü ele geçirildiğini belirtti. Polis, ayrıca yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 200 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlıların 13- 23 Mayıs 2023 tarihleri arasında Orçun Gülseren’den 840 Euro’ya iki kez toplam 56 gram hintkeneviri aldıklarını söyledi. Orçun Gülseren’in de önceki gün tutuklandığını açıklayan polis, bazı şahıslara uyuşturucu verdiğine yönelik beyanları olduğunu anlattı.

Polis memuru, aranan şahıslar olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.