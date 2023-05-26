Üç şirket istekli

Bazı havayolu şirketlerinin, ABD ile Güney Kıbrıs arasında direkt uçuş yapılmasına ilgi gösterdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, “Hermes Airports” şirketinin üst düzey yetkililerinden Maria Kurupi’nin “InBusinessNews”a yaptığı açıklamaya göre, üç havayolu şirketinin Güney Kıbrıs ile ABD arasında direkt uçuş yapılmasına ilgi gösterdiğini ve konunun, 3 şirketin katıldığı “Routes 2023” kongresinde ele alındığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs-ABD arasındaki direkt uçuş konusunun henüz erken aşamada olduğunu; ancak söz konusu 3 şirketin, 2-3 önkoşulun yerine getirilmesinin ardından bu uçuşları gerçekleştirme imkanı olacağını kaydetti.

Haberde, direkt uçuşlarla ilgili en önemli hususun da arz-talep olduğu ve henüz, direkt uçuşlarla ilgili yeterli arz-talebe ulaşılamadığı ifade edildi.

