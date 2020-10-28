‘Amacım hizmet etmek’

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve UBP Genel Başkan adayı Dursun Oğuz bugüne kadar bulunduğu görevlerde yaptıklarının yapacakları için kefalet olduğunu kaydetti.

Oğuz, UBP’lilerden adayları icraatlarıyla değerlendirmelerini istedi, yaptıkları ve yapacaklarından emin olduğunu dile getirdi ve bu yüzden genel başkanlık görevine talip olduğunu ifade etti.

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Dursun Oğuz, milletvekilliği, genel sekreterlik ve bakanlık görevlerine UBP sayesinde geldiğini, bunun gururunu yaşadığını ifade etti ve “Şimdi de genel başkan olarak partime hizmet etmek istiyorum ve tüm üyelerimizden destek alacağıma inanıyorum” dedi.

Önlerinde zorlu bir süreç olduğunu, bu süreçten UBP olarak kenetlenerek çıkmaları gerektiğini vurgulayan Oğuz, “Bunu başaracak olan bizleriz, üyelerimizdir. UBP’nin görevi KKTC’ye hizmet etmektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi daha iyi yerlere getirebilmek için Türkiye ile birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Kimsenin partiyi bölmeye kutuplaştırmaya hakkı yok. Hepimizin de yapması gereken tek vücut olma duygusunu göstermektir. Daha önceki kurultaylarda üzücü ayrışmalar yaşadık ve bunu atlattık. UBP, tekrar kenetlenerek geleceğe yeni bir sayfa açmış ve mecliste temsil edilen en büyük parti konumuna gelmiştir. Kişisel menfaatlere UBP’de yer yoktur artık asıl hedef ülke yönetmektir. Bütün toplumu kucaklayan bir yönetim anlayışı sergilemeliyiz. Şuan tek başına iktidara en yakın partiyiz. Tek başına iktidar sadece UBP’liyim demekle olmaz ülkeye hizmetle olur” diye konuştu.