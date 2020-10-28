Nerede hata yapıldı?

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası hem parti içinde hem de kamuoyu yoklaması yaparak bir değerlendirme ve özeleştiri sürecine girdiklerini söyledi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre bir programda konuşan Senin, seçim döneminde toplumda ciddi bir kutuplaşma yaşandığını söyledi.

Senin, parti olarak o süreçte sağduyulu davranmayı ve vizyon konuşmayı seçtiklerini kaydetti.

Açıklamaya göre Senin şunları kaydetti:

“Ciddi bir kutuplaşmanın yaşandığı bir dönemden geçtik. Biz parti olarak sağduyulu davranarak, vizyonların konuşulduğu bir seçim süreci geçirme taraftarıydık. Halk ister istemez kutuplaştı ve bu önemli bir rol oynadı. Ayrıca seçim öncesi istenmeyen olayların ve icraatların gerçekleşmesinin etkisi de yadsınamaz. Seçim sürecinde de sonrasında da kimseyi suçlayan bir tavırda olmadık.”

Halkın umudu olmaya devam edeceğiz

Halkın Partisi’nin halkın umudu olarak yola çıktığını ve halkın umudunu kırma gibi bir durumunun olamayacağını belirten HP Genel Başkanı şöyle devam etti:

“Bu bağlamda geçmişte aldığımız kararlarla, duruşumuzla o dönemin şartları içinde doğru olduğumuzu düşünsek de parti olarak bir özeleştiri yapıyoruz. Mevcut oy oranı HP’nin oy oranı değildir. Ancak milletvekili grubuyla, parti meclisimizle, kurucularımızla, merkez yürütme organımızla sürekli konuşarak hem sonuçla yüzleşiyoruz, hatalarımızı konuşuyoruz hem de bundan sonrası için yapılması gerekenleri istişare ediyoruz. Bize göre sağlıklı özeleştirinin birinci adımı olan kamuoyu yoklaması yapıyoruz. Yaptığımız kamuoyu yoklaması, oy oranımızla ilgili değil; ‘Halkın partimizden beklentisi nedir?’, ‘Nerede hata yaptığımızı düşünüyorlar?’ ve ‘Ne yapmalıyız?’ diye halka soruyoruz. İnsanlar Halkın Partisi’ni ayrı bir yere koyuyor, ceza da verse siyasi arenadaki temiz yüzlerin kalmasını istiyor. Halktan gelen cevapları analize başladık. 2021’de bir olağan kongremiz olacaktır. O zamana kadar yenilenen bir enerjiyle, yeni kadrolarla, halkın umudu olmaya devam edeceğiz”

UBP-CTP koalisyon kurmalı

Hükümet arayışları içinde HP’nin hiçbir partiye kapısını kapatmadığını söyleyen Yenal Senin, “Hükümet kurulumu için gerekli görevlendirme yapıldıktan sonra parti meclisimiz değerlendirme yapacaktır. Kimseye kapıyı kapamadık” şeklinde konuştu. Senin, bakanlık sayısı üzerinden bir pazarlık yapmayacaklarını söyledi.

Senin, "Görevlendirmeden sonra oturup değerlendireceğiz. Bunun kararını verecek olan Parti Meclisi’dir. Önemli olan verilen sözlerin tutulması. Geçmişten ders çıkararak bir karar verilecektir. Geniş tabanlı iki partinin kutuplaşmanın sonlandırılması için daha iyi olacağı düşüncesindeyim. CTP-UBP koalisyonu toplumdaki gerginliği gidermek için iyi bir çözüm olabilir." dedi.