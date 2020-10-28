‘TÜK bizim namusumuz’

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), hükümete ‘Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) sahip çık’ çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, TÜK’te yıllardır ötelenen sorunlara çare bulunması için hükümeti harekete geçmeye çağıran Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “TÜK bizim namusumuzdur, namusumuza sahip çıkacağız” dedi.

Serdaroğlu, TÜK çalışanlarıyla bir araya gelerek, kurumda yaşanan sorunları tartıştı ve önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını masaya yatırdı. Toplantıda konuşan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, önümüzdeki süreçte TÜK’te uyarı grevlerinin yapılabileceğini kaydetti.

Kamu-İş Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda TÜK çalışanlarına seslenen Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “TÜK’ün sorunların bugünün sorunları değil, yılların biriktirdiği sorunlardır. Çözüm için tek başına çalışanların ve sendikanın gücü yetmiyor. Siyasilerin de irade göstermesi gerekiyor. İlgili iki bakanlığa taleplerimizi ilettik. Ama ne yazık ki bugüne kadar bizle adeta ‘yakan top’ gibi oynadılar” dedi.

Sorunların çözümümün Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle hep ertelendiğini belirten Serdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tam seçim bitti görüşeceğiz derken yeni bir seçim ile karşı karşıya kaldık. Bu durumu kabul edemeyiz. Şu anda sorunlar karşısında bir muhatap bile bulamıyoruz. Sağlık problemi olan bir TÜK çalışanı, sigorta primi yatmadığı için tedavi olamıyorsa ona ‘dur, bekle’ mi diyeceğiz? Lütfen yönetenler bize bunu açıklasın. Bu sorunları yaratan yöneticiler bugün başbakan olmak için yarışa girdiler. TÜK’ün sorununu çözemeyenler, ülkenin sorunlarını nasıl çözecekler. Devletin artık bu şekilde ilerlemesi mümkün değildir.”

TÜK çalışanlarının başta ihtiyat sandığı ve sigorta primlerinin yatırılmaması gibi pek çok sorunu olduğunu ifade eden Serdaroğlu, “Siyasilerin artık bir karar vermesi gerekiyor. TÜK’ü gözden çıkardılarsa söylesinler bilelim. Ona göre davranalım. Bu süreçte birlik olarak mücadele etmeliyiz. Ne yazık ki yine bu süreçte sendikayla üyelerinin arasının açılması için mücadele edenler var” diye konuştu.

Uyarı grevleri kapıya dayandı

Serdaroğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“İlk etapta uyarı grevleriyle hükümet edenlerin dikkatlerini TÜK’e çekmeyi hedefliyoruz. Eylemlerin dozajını yavaş yavaş artıracağız. TÜK Kamu-İş olarak bizim namusumuzdur. Namusumuza sahip çıkacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.”