Aman dikkat

Lefkoşa’nın Metropol bölgesinde Feride Hikmet Sokak üzerinde bulunan Rüstemoğulları Apartmanı B Blok 4 numaralı dairede yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 15.10’da çoklu priz üzerine takılı elektronik cihazların kısa devre yapması sonucu çıktığı düşünülen yangında, iki odada bulunan eşyalar tamamen yandı, diğer odalar ise islenmek suretiyle zarar gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

