Patron teminatla serbest

Suna ERDEN

Gönyeli - Boğazköy Eski Anayolu üzerindeki arazide enerji hattı çekildiği sırada yaşanan iş kazası sonucu yaşamını yitiren Taımoor Ansar'ın ölümü ile ilgili olarak yürütülen polis soruşturması kapsamında olayda ihmali görülerek tutuklanan Aziz Limasolllu ile Mehmet Boğa dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Limasolllu teminatla serbest bırakılırken, Mehmet Boğa hakkında 3 gün ek süre alındı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, iş kazasının 7 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında Gönyeli-Boğazköy eski anayolu 8-9. Km'leri arasında boş bir arazi içerisinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, Aziz Limasollu'nun direktörü olduğu Just Group LTD isimli şirkette çalışmakta olan Pakistan uyruklu Taimoor Ansar’ın Kıb-Tek'e ait direk üzerinde elektrik tellerinde gevşetme yaptığı bir sırada, direğin kökünden kırılarak devrildiğini açıkladı. Polis memuru, Ansar’ın direkle birlikte sırt üstü bir vaziyette yere düşüp direğin altına kalarak ağır bir şekilde yaralandığını söyledi. Polis, Taimoor Ansar’ın hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiğini belirtti.

Müfettişler sahada

Çalışma Dairesi müfettişleriyle birlikte eş zamanlı yapılan soruşturma sonucu Aziz Limasollu ve ustabaşı Mehmet Boğa’nın tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlılar tarafından kendilerine verilen iş sözleşmesinde çürük direklerin değiştirilmesinin yer aldığını belirtti. Polis, zanlıların ifadelerinde direkleri daha önce değiştirdiklerini söylediklerini, bu hususun araştırılacağını aktardı. Polis, ayrıca zanlıların kazanın yaşandığı bölgedeki araziye araç girilmediği için personelin direğe çıktığını söylediğini açıkladı.

Polis memuru, olay günü söz konusu yere gittiklerinde yıkılan direğin yanında vinç araç gördüklerini, bu hususla ilgili de soruşturma başlattıklarını söyledi.

Polis, zanlı Limasollu’nun şirketin kendisine ve kızına ait olduğunu, ancak sorumlu şahsın ise Mehmet Boğa olduğunu söylediğini aktardı.

Yeni tutuklamalar olabilir

Polis memuru, Çalışma Dairesi müfettişleriyle birlikte eş zamanlı soruşturmasının devam ettiğini, yeni tutuklamalar olabileceğini kaydetti.

Polis, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlı Boğa’nın 3 gün süreyle tutuklu kalmasını, Limasollu’nun ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Limasollu’nun yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 800’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

Zanlı Boğa’nın ise 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verildi.