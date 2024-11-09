Örnek işbirliği

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Thalassaemia Derneği ile iş birliği içinde önemli bir kan bağışı kampanyası başlatarak topluma duyarlılık örneği gösterdi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen kampanya, kan bağışının hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekmeyi ve toplumun bu konudaki farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Kampanyaya katılan Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, hem kendi kan bağışında bulundu hem de herkesi bu anlamlı kampanyaya destek olmaya davet etti.

Başkan Amcaoğlu, kan bağışının önemine vurgu yaparak şunları ifade etti: “Gönyeli-Alayköy Belediyesi Hizmet Binamızda Thalassaemia Derneği ile iş birliğiyle düzenlediğimiz Kan Bağışı Kampanyası’na destek için herkesi buraya davet ediyorum. Ben de bu sabah kan verdim. Her bir damla kanın bir hayat kurtarabileceğini bilerek hareket etmemiz çok önemlidir.” Başkan, kan bağışının yalnızca ihtiyaç anında değil, düzenli olarak yapılmasının da büyük önem taşıdığını belirterek, bu kampanyanın özellikle talasemi gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalara umut ışığı olabileceğini ifade etti.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Thalassaemia Derneği’nin düzenlediği kampanya, sadece kan bağışı ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda dayanışma ve toplumsal bilinçlenmeyi de teşvik ediyor. Yetkililer, kan bağışı sürecinin güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştiğini, bağışçılara gerekli tüm hijyen önlemlerinin sağlandığını belirtti. Kampanya boyunca bağışçılar, uzman sağlık ekipleri tarafından yönlendirilip destekleniyor ve bağış süreci hakkında bilgilendiriliyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, kan bağışının hayati bir gereksinim olduğunu hatırlatarak bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirdiğini dile getirdi. Başkan Amcaoğlu’nun öncülüğünde gerçekleşen bu anlamlı kampanya, başta belediye çalışanları olmak üzere birçok vatandaş tarafından destekleniyor.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Thalassaemia Derneği, gelecekte de bu tür kampanyalara devam edeceklerini ve kan bağışı konusunda farkındalık yaratmayı sürdüreceklerini belirtti. Kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu hatırlatan yetkililer, tüm vatandaşları bir damla kanla hayat kurtarmak için kampanyaya katılmaya davet ediyor.

