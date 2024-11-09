Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, geçtiğimiz gün 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ofisinde ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Çeler, TDP’nin iç gündemine dair detaylı bilgi verirken, Kıbrıs Türk toplumunun karşılaştığı mevcut sorunlar ve toplumsal sıkıntılar üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Ziyaretin başlıca gündem maddelerinde, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı günlük zorluklar, eğitim, sağlık ve iş gücü gibi iç meseleler ele alındı. Çeler ve Akıncı, toplumun sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, hükümetin izlediği politikaların toplum üzerindeki etkileri ve bu politikaların Kıbrıs Türk toplumunun hakları ve çıkarlarıyla ne ölçüde örtüştüğü üzerine de derinlemesine bir tartışma yapıldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk halkının refahı ve toplumsal gelişimi adına çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. Çeler, "Sayın Akıncı ile, toplumumuzun yaşadığı günlük sorunlar, eğitimi, sağlığı ve ekonomik zorlukları üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Akıncı’nın deneyimleri, toplumsal sorunların çözümüne yönelik yol gösterici bir rehber olmuştur," dedi.

Akıncı ise, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, toplumsal sorunların çözümüne yönelik olarak her iki tarafın da daha fazla sorumluluk taşıması gerektiğine dikkat çekti ve "TDP’nin çalışmaları Kıbrıs Türk toplumunun haklarını savunma noktasında çok önemli. Çeler ile bu konularda verimli bir görüşme yaptık. Toplumun refahı ve barışı için katkı sunmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Çeler, TDP’nin Kıbrıs Türk toplumunun karşı karşıya olduğu iç meseleleri çözme noktasında sorumluluk alarak, bu süreçteki rolünü güçlendirmeyi hedeflediklerini ve bu ziyaretin, önümüzdeki dönemdeki planlama ve stratejiler için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

