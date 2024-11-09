Gazi Mağusa Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde, Levent Dirençay ve Bülent Dizdarlı'nın ortak kaleme aldığı "Dimağımdan Sinerji" adlı şiir kitabının tanıtımı büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, Gazi Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu’nun da katılımıyla izleyiciler huzurunda yapıldı.

Tanıtım sırasında, bugüne kadar kitaptan elde edilen gelir ile etkinlikte yapılan satışların tümü, Şampiyon Melekler Dayanışma Derneği’ne bağışlandı. Yazarlar, elde edilen gelirleri dernek yetkililerine teslim ederek, bu anlamlı katkıyı hayata geçirdi.

Gazi Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yaptığı konuşmada, Mağusa'nın tek gazinolu ilçe olmasına rağmen tarihi yapılarıyla gerçek turist çeken bir belde olduğunu vurguladı.

Daha sonra söz alan Levent Dirençay, kitabın yayımlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, Bülent Dizdarlı da Şampiyon Melekler Derneği’nin anısını yaşatmanın Mağusa başta olmak üzere Lefkoşa ve Girne'nin de sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Etkinlik, şiirlerin okunmasının ardından gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi. Katılımcılar, yazarların samimi sohbeti ve anlamlı paylaşımlarından bü yük keyif aldı.