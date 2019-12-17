Cinayetin  perde gerisi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 30 Ocak 2018 tarihinde öldürülen Kennedy Dede Taombabwa cinayetinin tanıklarından Aydan Kızıltaç, yaşananları mahkemeye anlattı. Kızıltaç, cinayetten birkaç saat önce Nidai Şanlı’nın evinde Çukur isimli diziyi izlediklerini söyledi.

Kızıltaç, cinayetin ardından Nidai Şanlı, Onur Körkurt ve Simge Dağdur’un güneye kaçtıklarını anlattı. Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu’nun yargılandığı cinayet duruşmasının dünkü oturumunda Aydan Kılıztaç tanık olarak dinlendi. Kızıltaç, cinayetin gerçekleştiği 30 Ocak 2018 akşamı Nidai Şanlı’nın evinde olduklarını ve Çukur isimli diziyi izlediklerini söyledi.

Aldığı aşırı alkolün etkisi ile kendinden geçtiğini ve o geceye dair başka bir şey hatırlamadığını anlatan Kızıltaç, 31 Ocak 2018 tarihinde, öğleden sonra saat 15.00 sıralarında uyandığını ve Nidai Şanlı’nın elinin şişmiş vaziyette olduğunu gördüğünü aktardı.

Şanlı’ya elindeki şişliği sorduğu zaman, siyahi şahsı dövdüklerini söylediğini anlatan Kızıltaç, ne olduğunu sorduğunda, Şanlı’nın, “Herhalde kendine geldikten sonra oradan ayrılmıştır” cevabını verdiğini söyledi.

Cesedi Aydan fark etti

Evden ayrıldıklarını ve bazı ödemeleri yaptıktan sonra olayın gerçekleştiği Çanakkale göletine gittiklerini anlatan Kızıltaç, Nidai Şanlı’nın ilk etapta olay yerini tam olarak bulamadığını ve Onur Körkurt’u telefoniyen aradığını söyledi.

Kızıltaç, o esnada siyahi şahsın hareketsiz olarak yattığını fark ettiğini ve Nidai Şanlı’ya seslendiğini belirtti. Kızıltaç, Şanlı’nın, “Allah kahretsin” dediğini ve araca binerek oradan hızla uzaklaştıklarını ifade etti.

Onur’u aldık olay mahalline geri döndük

Tanık Kızıltaç, Onur Körkurt’u aradıklarını ve “şahıs öldü” dediklerini söyledi.

Kızıltaç, Onur Körkurt’u aldıktan sonra yine olay mahalline gittiklerini ancak ambulans ve polis aracını gördüklerini söyledi.

Tanık, ambulansın sirenlerinin ve ışıklarının çalışmaması nedeniyle Şanlı’nın, “Herhalde öldü” dediğini, ardından internet sitelerinde siyahi bir şahsın Çanakkale göletinde ölü bulunduğuna dair haberlerin çıktığını anlattı.

Kızıltaç, bir kez daha olay mahalline doğru gittiklerini, ambulans ve polis araçlarının yanı sıra kalabalık bir vatandaş grubunun toplandığını ve o esnada olay yeri inceleme aracının karşılarından geçerek olay mahalline gittiğini gördüklerini ifade etti.

Nidai’yi sınır kapısına götürdüm

Tanık, Nidai Şanlı’yı sınır kapısına götürdüğünü ve onun Güney Kıbrıs’a gittiğini, taksi çağırdığını ve Onur Körkurt’u Maraş bölgesine bıraktıktan sonra kendisinin de Şanlı’nın evine gittiğini aktardı.

Kızıltaç, Ozan Körkurt ile Zekeriya Kurucu’nun daha sonra eve gelerek kendisinden çanta istediklerini ve kıyafetleri çantaya koyduklarını söyledi.

Kızıltaç, Şanlı’nın yönlendirmesi ile Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu ile buluştuklarını, Simge’nin diğer sanıklara tüm telefon kayıtlarını silmesini söylediğini, ardından Onur ile Simge’nin Güney Kıbrıs’a gittiklerini söyledi.

Bu işi Bin TL için mi yaptık?

Olayın nedeninin siyahi şahsın Nidai Şanlı’ya Bin TL borcu olması olduğunu ancak nereden kaynaklandığını bilmediğini belirten Kızıltaç, sanıklardan Onur Körkurt’un, “Bu işi Bin TL için mi yaptık” dediğini ifade etti…