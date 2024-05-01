Soruşturma bitmedi

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bulunan ve kuzey ile güney sınır hattını ayıran Yiğitler Burcu Parkı’nda Rum kesiminden atılan uyuşturucuyu alırken suçüstü yakalanan Mustafa Türkkal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Aynı yöntemle daha önce de uyuşturucu temin ettiğimi itiraf eden zanlının 7 gün daha tutuklu kalması talep edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 27 Nisan 2024 tarihinde saat 13.40 sıralarında Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı içerisinde görevli nöbetçi askerler tarafından tespit edilen Mustafa Türkkal’a Güney Kıbrıs’tan şüpheli bir madde atıldığının görüldüğünü söyledi. Polis, zanlı Türkkal’ın askerler tarafından yakalandığını, yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, olay yerine gidilerek zanlının teslim alındığını ve polise sevk edildiğinin belirtti.

Polis memuru, zanlının olayla ilgili itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini söz konusu maddeyi telefonla irtibat kurduğu güneydeki bir şahıstan talep ettiğini ve kendisine bırakıldığını ayrıca 9 Nisan tarihinde aynı yöntemle uyuşturucu madde bırakıldığını itiraf ettiğini aktardı. Polis, meseleyle ilgili olarak aranan bir şahsın olduğunu, analize gönderilen uyuşturucu maddeyle ilgili raporun henüz ellerine ulaşmadığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.