Analiz sonucu bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 8 adet uyuşturucu içeren A4 kağıdı ile yakalanan Osman Özbayır ve Dilek Şimşek hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada uyuşturucu maddelerle ilgili analiz sonuçlarının beklendiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Onbaşı, 29 Eylül’de, zanlıların birlikte kaldıkları ev içerisinde uyuşturucu madde olduğuna ve uyuşturucu satışı yaptıklarına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün saat 19.00’da konu adrese gittiklerini, zanlıların, eve geldiği esnada tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı Osman Özbayır’ın, polisi fark etmesiyle elinde bulundurduğu sigara paketini yere attığını açıkladı. Polis memuru, Dilek Şimçek’in ise elindeki kağıt parçalarından 3 tanesini yere attığını 2 tanesini ise ağzına atarak yutmaya çalıştığını, ancak makul güç kullanılarak ağzına attığı 2 kağıt parçasının alındığını açıkladı. Polis, zanlı Özbayır’ın yere attığı sigara paketinde de 2 adet uyuşturuculu A4 kağıdı ele geçirildiğini anımsattı.

Polis zanlıların evinde yapılan arama sonucunda, salonda 3 adet uyuşturuculu A4 kağıdı bulunduğunu ve yine uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 6 bin 890 TL paraya el konduğunu da hatırlattı. Soruşturmanın tamamlanmadığını bildiren polis, beklenen analiz sonuçlarının olduğunu açıkladı ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.