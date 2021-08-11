Zekasına yenildi!

Filipinli iş arkadaşının ülkesine göndermesi için kendisine verdiği 750 Euro’yla borçlarını ödeyen Jenelyn Jeremia hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde suçunu kabul eden zanlı tutuklu yargılanmak üzere 10 gün süreyle cezaevine gönderildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen teminat duruşmasında olgular yeniden aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Jenelyn Jeremia’nın 11 Temmuz 2021 tarihinde arkadaşı olan R.B.’nin Filipinler’e göndermek üzere kendisine vermiş olduğu 750 Euro parayı borcunu ödemek için kullandığını söyledi.

Polis, zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını ve ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, 10 günü aşmayacak bir süreyle zanlının cezaevine gönderilmesine emir verdi.