banner493

Sütlüce yasta

Aniden rahatsızlanan 54 yaşındaki Olgun Kaptan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sütlüce yasta
banner432

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Sütlüce köyünün sevilen ve sayılan isimlerinden Olgun Kaptan 54 yaşında hayata veda etti. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Kaptan dün öğle saatlerinde aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi.  Bir süre önce anjiyo olan Kaptan’ın, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin edilirken,  ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netleşecek. Geride 3 evlat ve bir torun bırakan Olgun Kaptan, Sütlüce köy muhtarı Hüseyin Kaptan’ın da yeğeniydi. Kaptan’ın ölümü Sütlüce köyünde büyük üzüntü yarattı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021, 03:30
banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Zekasına yenildi!
Zekasına yenildi!
  1. KIBRIS

banner464

banner459

banner465

banner460