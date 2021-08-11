Sütlüce yasta

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Sütlüce köyünün sevilen ve sayılan isimlerinden Olgun Kaptan 54 yaşında hayata veda etti. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Kaptan dün öğle saatlerinde aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi. Bir süre önce anjiyo olan Kaptan’ın, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netleşecek. Geride 3 evlat ve bir torun bırakan Olgun Kaptan, Sütlüce köy muhtarı Hüseyin Kaptan’ın da yeğeniydi. Kaptan’ın ölümü Sütlüce köyünde büyük üzüntü yarattı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021, 03:30