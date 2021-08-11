Elektrik kesintileri devam edecek

Elektrik Kurumu’na günde 100 Megawaat’ın üzerinde enerji veren AKSA şirketinin, 4 jeneratörü arızalı için bu miktarı 65 Megawaat’a düşürmesi nedeniyle dün Kuzey Kıbrıs’ın birçok bölgesinde dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yaşandı.

Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Teknecik’te termik santrallerin de devreye girdiğini, buna rağmen ihtiyacın karşılanamadığını belirtti.

Diyalog’a konuşan Büyükyılmaz, Elektrik Kurumu’nun AKSA’ya 290 milyon lira borçlu olduğunu doğrularken “kesintiler borçtan dolayı mı kaynaklanıyor?” şeklinde bir soruyu “olabilir” diyerek yanıtladı.

Büyükyılmaz, yüzde 30’luk zam önerisinin geri çekilmesi için KKTC hükümetinin yılda 458 milyon liralık bir kaynak yaratması gerektiğini kaydetti.

AKSA’da üretim düştü

Büyükyılmaz, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz şunları söyledi:

AKSA’nın 4 jeneratörü çalışmıyor; 3 tanesi arızalı, bir tanesi de bakıma alındı. Böyle olunca Teknecik’in 7 dizel, 2 buharlı türbini yetersiz kalıyor. Böyle olunca da kesintiye gitmek zorunda kalıyoruz. AKSA’nın tüm ekibi jeneratörleri tamir etmeye çalışıyor.

AKSA günde 110 Megawaat elektrik üretmesi gerekirken, şimdi 67 Megewat üretiyor.

Siyah dumanlar arttı

Büyükyılmaz, “Teknecik’ten yükselen dumanlar giderek artıyor. Sebebi eski jeneratörlerin çalışması mıdır ?”sorusuna karşın ise şu cevabı verdi:

Termik santrallere yüklenmek zorunda kaldık. Üretimi artırınca siyah dumanlar çoğaldı.

Akaryakıt için 150 milyona ihtiyaç var

“Akaryakıt geliyor mu?” sorusuna ise Büyükyılmaz, “Bir yöntem bulacağız, akaryakıt sorununa çare bulacağız. 150 milyon TL’ye ihtiyaç var” şeklinde karşılık verdi.

Başbakanın haberi oluyor

Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz, Başbakan Ersan Saner’in “zamdan haberim yoktu” açıklamasının hatırlatılması üzerine ise şunları ifade etti:

Geçtiğimiz 15 Şubat tarihinde bize nizamname gereği zam yapılması gerektiği bildirildi. Altı dönemdir nizamnameye uyulmayarak zam yapılmadı. Bakanlar Kurulu zam iptal kararını onayladı. Biz gerekli raporu hazırlayıp Bakana göndeririz. Hazırlanan rapor son olarak Bakanlar Kurulu’na gider. Dolayısıyla Başbakanın haberi olur.

Kessek suç kesmesek suç

Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz, bir soru üzerine kurumun AKSA’ya olan borçlarından dolayı kesinti yapılmış olabileceğini söyledi.

Büyükyılmaz, “Ancak bize jeneratörlerdeki arızadan dolayı kesinti olduğunu söylediler.

Kurumun AKSA’ya 290 milyona yakın bir borcu vardır. Belediyeler, devlet kurumlarından ve diğer yerlerden alacaklarımızı alabilseydik sıkıntı yaşamazdık. Ancak alamadığımız için kurum yerlerde sürünüyor. Tabi bu sorunlar yılların birikimidir. Bizden önceki yönetim 10 bankaya borçlanarak yaz dönemini öyle atlatmıştır.

Gümrüklerin eklektiğini kestik. Kesmekten daha ağır olan koşullar ortaya çıktı; devlet para toplayamadı, işler aksadı. Bu kez kurum suçlandı. Kısacası her şey kilitlenip kalıyor, kessek suç kesmesek suç.

Sulama birliklerinin, belediyelerin, kurum ve kuruluşların borçları birikmiş durumda. Mahkemelik olan borçlar var. Ne olacak bilmiyoruz.

Zarar 458 milyon

“Yüzde 30 zam olmazsa yüzde 21’e çekme durumumuz var. Ancak o zaman Maliye’nin 30 milyon TL ödemesi gerekiyor” demiştiniz. Yüzde 30 zammın yansıtılmaması için ne kadar bir paraya ihtiyacınız var” sorusunu da yanıtlayan Büyükyılmaz şunları ifade etti:

2021 yılı içerisinde kurumun ürettiği ve sattığı akım zararı 458 milyondur. 458’i 12’ye bölersek aylık zararımız ortaya çıkar. Sayın Başbakanımız kurumun düştüğü durumu çözmek için bir adım atacaktır.

Komiteden zamla ilgili çözüm önerisi bekliyorum. Umarım alınacak karar vatandaşın lehine olur.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021, 03:59