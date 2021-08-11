İntihar olur

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hayvan yemlerinin dövize endeksli olduğunu, bu nedenle sürekli fiyatlarda artış yaşandığını söyledi.

Naimoğulları, son arpa ihalesinin yüksek rakamla sonuçlandığını öğrendiklerini ifade ederek olası bir yem fiyatı artışının hem hayvancılar hem de Tarım Bakanlığı için intihar olacağını savundu.

Hayvan satışlarının durduğunu, fiyatların düştüğünü ve piyasanın ciddi bir sıkıntıya girdiğini belirten Naimoğulları, “Hükümet kurultay Maliye Bakanlığı para bulup memur ödeme derdinde. Üreticiyi düşünen yok” dedi.

Diyalog’a konuşan Naimoğulları şunları ifade etti:

“Yemler dövize endeksli olduğu için fiyat artışı hiç durmadı. Arpa fiyatının şu an ne olacağı ile ilgili bir bilgimiz yok. Bir ay önce arpaya yüzde 32 zam gelmişti. Şu anda arpa ihalesi sonuçlandı ancak fiyatının ne olacağı belli değildir. Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Toprak ürünleri kurumunun alacağı kararı bekliyoruz. Şu anda 12 bin ton bir tüccardan arpa alımı devam ediyor. Geçen Cuma günkü ihalenin biraz daha yüksek sonuçlandığını biliyoruz ve krizin yaşandığı bu süreçte arpa fiyatlarında oynama yapılır, fiyatları yükselirse bu resmen intihar olur. İç piyasa ciddi anlamda sıkıntı var. Oteller, restoranlar ve okullar daha tam olarak açılmadığı için hiç bir şey yolunda gitmiyor. Birçok üretici artan girdi maliyetlerine dayanamayıp hayvan satışına başladı. Sosyal medya üzerinden hayvanlar için verilen satış ilanlarını görüyoruz. Hükümet bunları görmüyor. Hükümet kurultay Maliye para bulup memuru ödeme derdinde. Sıkıntı içerisinde olan üreticiyi düşünen yoktur. Hayvancılık batarsa bu sektörden ekmek yiyen 50 bin kişi de batacak. Hayvancı da diğer sektörler de aç kalacak ve sonrasında da bu ülkede isyan çıkacak. Biz bunları her gün söylüyoruz ancak piyasa yok, üretileni satamıyoruz, üretimde fazla var cevaplarını alıyoruz. Bu memlekete acilen yatırımcı getirilmesi gerekiyor.

Piyasa denetlenmiyor

Piyasada denetim olmadığını da savunan Naimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu ülkede denetim yok, kasap denetlenmiyor, imalatçı denetlenmiyor. Denetim eksikliği nedeniyle kasaplar fiyatları düşürmüyor. Tarım Bakanlığı ve hükümet sessizliğini korumaya devam ediyor ve hayvancıyı kaderine bıraktı. Eğer hayvancıyı ayakta tutmak istiyorlarsa arpa fiyatlarının 2 TL’nin altına düşürülmesi gerekiyor. Şu anki zihniyet üreticiyi bitirmektir. Bu saatten sonra bu memleket isyana doğru gidiyor.”