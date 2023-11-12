Girne Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Christian Muwyapara isimli sürücünün yoldan çıkıp, başka bir araca çarptıktan sonra devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 5’i kısa sürede taburcu edilirken, sürücü Christian Muwyapara kontrol altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün akşam saat 17.30 sıralarında Kanyon sokak üzerinde meydana geldi.

Christian Muwyapara yönetimindeki JH 547 plakalı araç ile seyrettiği sırada dikkatsizce Girne-Alsancak Çevre Yolu'nun 3-4'üncü kilometrelerine giriş yaptı. Sürücü, bu esnada çevre yolu üzerinde seyretmekte olan Fatma Yağcı yönetimindeki RJ 007 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

Kazanın etkisiyle, JH 547 plakalı araç savrularak orta refüje çarptıktan sonra takla atarak sol yan kısmı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan JH 547 plakalı araç sürücüsü Christian Muwyapara ve yolcular Aicha Princessesamba, Abigale Badibanga, Divme Omkupga Manzamza, Ece Yağmur Sarıkaya ve RJ 007 plakalı araç sürücüsü Fatma Yağcı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Chrıstian Muwyapara müşahede altına alınırken, diğer yaralı şahıslar taburcu oldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

