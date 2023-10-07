İfadeler alınacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 adet uyuşturuculu kağıt ve 2 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Doğan Kadı, dün ek tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, alınacak ifadeler olduğu belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 2 Ekim’de, zanlının evinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, saat 16.45’te zanlının evine gidildiğini belirtti.

Zanlının, aracı ile evinin avlusuna girdiği esnada polisi gördüğünü ve araçtan inerek hızla evin damına doğru koştuğunu anlatan Çelik, damda bulunan poşeti aşağıya attığını, uyuşturucu içeren 3 adet A4 kağıdını atmak istediği sırada makul güç kullanılarak konu kağıtların emare olarak alındığını anımsattı.

Polis, zanlının yere attığı poşette yapılan kontrolde ise 3 adet “sentetik cannabinoid” içeren kağıt parçası, bir gram hintkeneviri ve bir gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini de mahkemeye hatırlattı. Soruşturmanın tamamlanmadığını bildiren polis, beklenen analiz sonuçlarının olduğunu ifade etti ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.