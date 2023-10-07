Hassas terazi de bulundu

Suna ERDEN

Lefkoşa bölgesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen Yusuf Nacil Dal narkotik polisinin operasyonu sonucu yakalandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, evinde yapılan aramada 21 paket halinde 20 gram kokain, 4 adet hassas terazi ve uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 9 bin 200 TL ve 260 Euro bulunduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 5 Eylül 2023 tarihinde, zanlının Lefkoşa’daki evinde uyuşturucu bulunduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, 21 ayrı paket halinde 20 gram ağırlığında kokain, üzerlerinde kokain kalıntısı olan 4 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 9 bin 200 TL ve 260 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının internet üzerinden konuştuğu bir şahıs ile anlaşıp, 29 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında 3 kez toplam 33 gram kokain aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, alınacak ifadeler, aranan şahıslar ve incelenecek emareler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.