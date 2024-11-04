Anılar tazelendi

Lefkoşa Türk Kız Lisesi’nin (LTKL) 1974 mezunları, düzenlenen etkinlikle 50. mezuniyet yıllarını kutladı.

SKY Roof Otel'de düzenlenen etkinlikte 1974 mezunlarının neredeyse tamamı bir araya geldi.

Uzun yıllar, hatta, mezuniyetten bugüne görüşemeyen arkadaşların buluşması duygulu ve heyecanlı anlar yarattı.

Etkinliğin organizatörlerinden İnce Tüccaroğlu yaptığı konuşmada, böylesine bir buluşmayı gerçekleştirebilmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, “50 yıl önce okul çatısı altında geleceklerimizi şekillendirmeye çalışan genç kızlar olarak bir aradayken bugün 70’ine merdiven dayamış olgun genç kızlar olarak, 50 yıl yani yarım asır sonra yeniden bir arada olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Etkinlikte 1974 mezunlarının tek tek isimleri okunarak yoklama yapıldı, geç kalanlar idareye gönderildi. Bol bol okul anılarının konuşulduğu buluşmada, sahneye çıkıp şarkı söyleyen mezunlar da oldu.

Müzikler eşliğinde yenen yemeğin ardından 1974 mezunları, müzik öğretmeni, Yıldan Birand’ın güne özel hazırladığı LTKL marşını sinevizyon eşliğinde hep birlikte coşkuyla okudu.

Etkinlik, Türkçe öğretmeni Suna Aytaçoğlu’nun öğrencilerine mesajının okunmasıyla, keyifli coşkulu, şarkılı türkülü, eğlenceli geçen günün ardından en kısa zamanda tekrar buluşma dilekleriyle sona erdi.