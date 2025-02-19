Suna ERDEN

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda yaya olarak yolu karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ahmet Kepenek’e çarparak, ölümüne neden olan sürücü Tahsin Yamaner dün sabah teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 14 yıl hapis öngören tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan teminata bağlandı.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, polis memuru, kazanın 9 Şubat 2025 tarihinde sabah saat 00.40 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, zanlının yönetimindeki YM 003 plakalı araçla anayolda aşırı süratli ve dikkatsiz seyrederken, aynı şeritte yolun bir metre içerisinde yürüyen Ahmet Can Kepenek’e çarptığını belirtti. Polis, Kepenek’in kaza mahallinde hayatını kaybettiğini, sürücünün ise isim ve adres bırakmadan olay yerinden ayrıldığını kaydetti.

Polis, aracın ve sürücü Tahsin Yamaner'in saat 05.00 sıralarında Lefke’de tespit edildiğini söyledi.

Zanlının tutuklandığını kaydeden polis, alkol ve uyuşturucu analizi için 20 cc kan örneği alındığını belirtti.

Polis, zanlıdan analiz için 20 cc kan örneği alındığını, aynı gün mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, 3 günlük sürede ifade alındığını, kamera görüntülerinin incelendiğini belirtti. Polis, yapılan otopsi sonucu Kepenek'in kafa ve yüz kemiği kırıkları, beyin kanaması ve iç organ yaralanması sonucu vefat ettiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlı ve Kepenek'ten alınan kan örneklerinin alkol ve uyuşturucu testi için analize gönderildiğini söyledi.

Polis, zanlının aracının ön kısımlarından alınan kırmızı leke örnekleri ile Kepenek'in kan örneğinin Türkiye'ye gönderileceğini ifade etti.

Polis, zanlının ikinci kez mahkemeye çıkarılarak, soruşturma maksatlı 6 gün daha ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde de hız tespiti için Makine Mühendisleri Odasına yazı yazıldığını ve cevap beklediğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Savcı Cansu Lefkonuklu zanlının kazadan sonra kaçtığını, yargılamadan da kaçabileceğini ifade ederek, 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı tutuklu yargı talebine itiraz ederek, müvekkilinin kendisinin Lefke karakoluna giderek teslim olduğunu söyledi. Savunma, zanlıya kefil olabilecek 3 tanığı mahkemeye dinletti.

Mahkeme kaçma ihtimali olmadığına bulgu yaptı

Duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, tedbirsizlik sonucu bir kişinin ölümüne neden olma suçlamasıyla ilgili yeterli olgu sunulduğunu belirtti. Yargıç, söz konusu suçun 14 yıl hapis öngören bir suç olduğunu ifade etti.

Yargıç, zanlının Lefke Belediyesinde çalıştığını, ülkede ciddi ve kuvvetli bağı olduğunu, bunu lehine değerlendiğini söyledi. Zanlının yargılamadan kaçacağına kanaat getirmediğini kaydeden yargıç, serbest yargılanmasına karar verdiğini açıkladı. Yargıç zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

