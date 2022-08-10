Böylesi ilk kez

Ömer KADİROĞLU

Değirmenlik-Girne Dağyolunda meydana gelen kazada önündeki araçları geçmeye çalışan sürücü iki kamyonun arasına sıkışıp kaldı.

Görenleri hayrete düşüren kazada sürücü 28 yaşındaki Amir Mahmood ile 30 yaşındaki Ali Demir yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayı görenler ilk kez böyle bir olaya tanık olduklarını ifade ederken, can kaybı olmamasını mucize olarak değerlendirdi.

İki kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza dün saat 14.00 sıralarında Değirmenlik-Girne Dağyolunda meydana geldi. Yönetimindeki FH 041 plakalı salon araçla seyreden Amir Mahmood, önündeki kamyonu geçmeye çalıştı. Ancak Davut Bozkurt yönetimindeki JY 324 plakalı kamyon ile Ramadan Akagün yönetimindeki SC 738 plakalı kamyonun arasına sıkışıp kaldı. İki kamyonun arasında sıkışan salon araç ezilip hurdaya dönüşürken, sürücü Amir Mahmood ile yanında yolcu olarak bulunan Ali Demir yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, polisin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.