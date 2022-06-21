Patron kim?

Suna ERDEN

Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs üçgeninde milyonlarca Euro tutarında kara para akışı gerçekleştiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Perşembe günü çantasında yüklü miktarda parayla yakalanan Ukraynalı kurye Oleksandra Suprun ile beraberindeki bir şahsın son 2 ayda Yunanistan’dan KKTC’ye toplam 2 milyon 650 bin Euro getirdikleri, buradan da Güney Kıbrıs’a götürerek, bazı şahıslara teslim ettiği belirlendi.

Kurye Operasyonu’yla tutuklanan Oleksandra Suprun dün yine mahkemeye çıkarılırken, suç ortağının arandığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kurye Operasyonunda Yunanistan’dan İstanbul’a oradan da KKTC’ye gelen Oleksandra Suprun' un Ercan Havalimanında gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlının sırt çantasında yapılan aramada 500 bin Euro nakit para bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, gözaltına alınan zanlının paranın gayrimeşru kaynağını gizleyip makul bir izahat veremediğini söyledi.

Defalarca kara para getirdi

Polis, yürütülen soruşturma sonucu zanlının ülkeye 1 Nisan 2022 tarihinde 150 bin Euro, 23 Nisan’da ise 200 bin Euro nakit para getirdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının 1 Nisan’da KKTC’ye getirmiş olduğu parayla ile ilgili verdiği sözlü beyanında tanımadığı birinin havalimanından kendisini aldığını, Lefkoşa’da bilmediği bir ofise gittiklerini, orada tanımadığı birine parayı verdiğini öne sürdüğünü açıkladı. Polis, 23 Nisan’da getirilen parayı ise Lefkoşa’da bir evde tanımadığı birine parayı teslim ettiğini iddia ettiğini söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan Güney Kıbrıs’a ait nakit beyan formunun incelendiğini; 30 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul- Atina-Larnaka seferiyle güneye 460 bin Euro götürdüğünün tespit edildiğini anlattı.

Suç ortağı da var

Polis, zanlının bugüne kadar suç geliri olduğuna inanılan bir milyon 350 bin Euro nakit parayı KKTC’ye getirerek, buradan Güney Kıbrıs’a geçirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının suç ortağının da KKTC’ye üç farklı tarihte suç geliri olduğuna inanılan bir milyon 300 bin Euro getirip, Güney Kıbrıs’a geçirdiğinin belirlendiğini anlattı.

İlk işi güneye gitmek oldu

Polis, zanlının paraları KKTC’ ye getirdiği tarihlerde Ercan Havalimanından giriş yaptıktan hemen sonra kısa bir zaman dilimi içerisinde Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını ve ardından aynı gün içerisinde ülkeye dönerek adadan ayrıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının getirdiği paraları KKTC üzerinden Güney'e götürdüğüne inanıldığını belirtti.

Polis, zanlının sırt çantası içerisinde bulunan 500 bin Euro’nun emare olarak alındığını ve Devlet Haznesine yatırıldığını anlattı.

Polis, yürütülen geniş çaplı araştırma ve soruşturma sonucunda zanlının ülkeye getirdiği para meblağının artacağına inanıldığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında birçok kamera görüntüsünün inceleneceğini, Türkiye Cumhuriyeti dahil birçok yer ile yazışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlının hem Nisan ayında hem de 16 Haziran’da tarihinde getirmiş olduğu paraları kime teslim ettiğine dair araştırma yapıldığını açıkladı.

Polis, mesele ile bağlantısı olduğunu inanılan bir şahsın arandığını da belirterek, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.