Hesapları tutmadı

Kuzey Kıbrıs’a bir gün arayla gelip, iki gün arayla kaçak bir şekilde güneye giden Hasan ve Muhteşem Hocaoğlu kardeşler ile Ahmet Hacıali hakkındaki soruşturma tamamlandı. Güneye gittikten kısa süre sonra Lokmacı Sınır Kapısı’na gelerek polise teslim olan ve soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu bulunan zanlılar dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Hasan Hocaoğlu ve Muhteşem Hocaoğlu’nun 3 Kasım 2019 tarihinde TC kimlik kartları ile Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını belirtti. Polis, zanlı Ahmet Hacıali’nin de 5 Kasım 2019 tarihinde ülkeye geldiğini söyledi.

Polis, zanlılar Hasan Hocaoğlu ve Muhteşem Hocaoğlu’nun 4 Kasım 2019 tarihinde Metehan Kara Kapısı’ndan yasa dışı bir şekilde güneye gittiklerini söyledi. Polis, zanlı Ahmet Hacıali’nin de 6 Kasım’da aynı yol ve aynı yerden yasa dışı bir şekilde güneye gittiğini ifade etti.

Polis, iki gün arayla kaçak bir şekilde güneye giden üç zanlının da 21 Şubat 2020 tarihinde Lokmacı Giriş Kapısı’na gelerek teslim olduklarını vurguladı.

Hem Suriye hem Türkiye vatandaşı

Polis, zanlılar Hasan Hocaoğlu, Muhteşem Hocaoğlu ve Ahmet Hacıali’nin TC-Suriye vatandaşı olduklarını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Hasan Hocaoğlu, Muhteşem Hocaoğlu ve Ahmet Hacıali’nin 16 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmelerine emir verdi.