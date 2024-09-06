Vurdu kaçtı

Lefkoşa’da dikkatsiz ve tehlikeli araç kullanarak iki araca çarpan, aynı aileden 3 kişinin yaralanmasına neden olan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Filistin uyruklu Mohammad Almeghari tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kaza mahallinden kaçtığı, 2 saat sonra tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Kaza sonucu Samiye Fadıloğluları (K-54), Mustafa Fadıloğluları (E-54) ve Merin Fadıloğluları’nın (K-22) yaralandığı belirtildi.

Kaza nedeniyle 3 araçta toplam bir milyon TL hasar oluştuğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 5 Eylül 2024 tarihinde, saat 01.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının yönetimindeki ZSZ 731 plakalı salon araçla seyrettiği sırada Çeliksan önlerine geldiğinde, dikkatsizce önündeki aracı solundan geçtiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının bu esnada aynı istikamete doğru, sol şeritte seyreden Mekki Bulduk (E-24) yönetimindeki LH 960 plakalı aracın yan kısmına, önünde sağ şeritte seyreden Samiye Fadıloğluları yönetimindeki RV 729 plakalı aracın ise arka kısmına çarptığını açıkladı.

Polis memuru, Samiye Fadıloğluları yönetimindeki RV 729 plakalı aracın savrularak, orta refüje ve refüj içerisindeki okaliptüs ağacına da çarptıktan sonra sol yan kısmına devrilip tavanı üzerinde durduğunu belirtti.

Kaza sonucu yaralanan RV 729 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Mustafa Fadıloğluları (E-54) ve Merin Fadıloğluları’nın (K-22), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi.

2 saat sonra tespit edildi

Polis memuru, kazanın ardından olay yerinden ayrılan zanlının 2 saat sonra tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, kaza sonucu toplamda tahmini olarak bir milyon TL tahmini hasar meydana geldiğini ifade etti.

Polis memuru, yaralıların acil servisteki tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, üniversite öğrencisi olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlının avukatı, müvekkilinin ailesinin Gazze’de yaşadığını, kefil bulamayacağını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna gidip imza atması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.