Aranan şahıslar var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında 70 gram hintkeneviri bulunan Kamerun uyruklu Brandon Nwete Esuno, Raymond Nagu ve Cyprain Youngo hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar, ek tutukluluk talebi ile dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada aranan şahıslar olduğu belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 14 Temmuz 2023 tarihinde zanlıların ikametgahında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese gittiklerini söyledi. Polis, kapı zilinin çalınmasına müteakip ev içerisinden koşuşturma sesleri gelmesiyle kapının makul güç kullanılarak açıldığını anımsattı. Enginer, her 3 zanlının ev içerisinde tespit edildiğini ve yapılan arama sonucunda, ortak kullanım alanı içerisinde mop kovasında, poşetler içinde 70 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlıların, 15 Temmuz’da mahkeme huzuruna çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini hatırlattı. Soruşturmanın devam ettiğini, suçla bağlantılı aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

