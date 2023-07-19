‘Evet yaptım’

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, Cesar Resort sitesinin resepsiyonuna girerek, kasada muhafaza edilen 3 bin 650 Dolar, bin 710 Sterlin, 268 Euro ve 8 bin 500 TL nakit parayı sirkat eden İsrail uyruklu İbrahim Akbaria, polise ifade vererek, suçunu itiraf etti. Zanlı, dün ek tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ercan Kunduracı, zanlının, 2 Temmuz 2023 tarihinde, saat 05.00 sıralarında, İskele’de, Cesar Resort sitesinin resepsiyon kısmına girerek, kasada muhafaza edilen bin 650 dolar, bin 710 sterlin, 268 Euro ve 8 bin 500 TL nakit parayı sirkat ettiğini anımsattı.

Polis, zanlının, 3 Temmuz 2023 tarihinde Derinya Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını bildirdi.

Polis, 14 Temmuz’da Akyar Sınır Kapısı’ndan giriş yaparken tespit edilen zanlının, gözaltına alındığını ve üzerinde bulunan 65 Euro, bin 380 TL, 4 bin 650 Dolar ve 100 İsrail parasına el konduğunu açıkladı. Polis, zanlının 15 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini, bu süre zarfı içerisinde işlediği suçu itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlanmadığını bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının, 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.