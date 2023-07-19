‘Suçum yok’

Lefkoşa’da kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini ciddi şekilde darp ettiği; boğazını sıktığı iddia edilen Babajan Reyimov hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Eşini öldürmekle de tehdit ettiği belirtilen zanlı, suçsuz olduğunu öne sürerek, “O bana saldırdı” dedi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 15 Temmuz 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, 97 promil alkol tesiri altında bulunan Babajan Reyimov’un araç içerisinde oturdukları bir esnada kıskançlık yüzünden eşiyle kavga ettiğini belirtti. Polis memuru, zanlının eşi J.C.’yi zorla araçtan çıkardıktan sonra darp ettiğini, kendisiyle arkadaşlarının evine gitmek istemediği gerekçesiyle “Beni rezil edemezsin, seni öldürürüm” diyerek, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının akabinde eşinin boğazını sıktığını, boynundaki altın zincir kolyeyi kopardığını belirtti.

Polis, zanlı Babajan Reyimovun suçüstü hali tutuklandığını söyledi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı ise suçsuz olduğunu, eşinin kendisine saldırdığını öne sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıyı 15 bin nakit teminat yatırması ve bir kişinin imzalayacağı 150 bin TL tutarındaki kefalet senediyle tutuksuz yargılanmasına emir verdi.