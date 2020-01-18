Soruşturma yapılacak

Suna ERDEN

Girne- Alsancak yolunda önceki gece meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Alperen Aktürk’ün (24) durumunun ağır olduğu belirtildi. Aktürk’ün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, kazaya neden olan Niyazi Seylani (32) dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının dikkatsiz sürüş yaptığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın önceki akşam saat 19.00 sıralarında, Girne-Güzelyurt anayolunun 8-9'uncu kilometreleri arasında meydana geldiğini söyledi.

Polis, yönetimindeki RU 562 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyreden Niyazi Seylani’nin, yolun sağında bulunan Özgür Sokağa dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan Alperen Aktürk yönetimindeki 34 AR 3257 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpışmaya neden olduğunu ifade etti.

Kaza sonucu yaralanan Niyazi Seylani Girne Dr. Akçiçek Hastanesine, Alperen Aktürk ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını kaydeden polis, zanlının aynı gün taburcu edildiğini ifade etti.

Polis, Aktürk’ün ise durumunun ağır olduğunu söyledi. Zanlının gözaltına alındığını, Aktürk’ün durumunun belirsiz olduğunu ifade eden polis, zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.