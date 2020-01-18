‘Farklı’ hesaplaşma

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Thrones Club’ın kurşunlanması olayı aydınlatıldı. Olayın faili Salih Yiğit’in kurşunlamadan bir gün önce söz konusu mekanda tartışma yaşadığı ve oradaki güvenlik görevlileri tarafından tartaklandığı belirlendi.

Buna öfkelenen Yiğit’in arkadaşı Mehmet Topaloğulları’nın yardımı ile Girne’deki evinden silahını aldığı ve bir gün sonra mekâna 4 el ateş açtığı kaydedildi.

Zanlı Yiğit ile suç ortağı Mehmet Topaloğulları dün mahkemeye çıkarıldı.

Meselenin tahkikatını yürüten polis müfettiş muavini Halil Seven, zanlı Salih Yiğit’in, 12 Ocak 2020 tarihinde, Thrones Club’da yaşadığı tartışma sonucu tartaklandığını, Mehmet Topaloğulları’nı arayarak, Girne’deki ikametgâhında bulunan silahını Gazimağusa’ya getirmesini sağladığını söyledi. Polis, silahı alan zanlının eğlence mekânının batıya bakan cephesine ateş ettiğini ifade etti.

Aranmakta olan emarelerin olduğunu, olayda kullanılan silahın da henüz bulunamadığını belirten Seven, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 3’er gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.