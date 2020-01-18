Yeni tutuklama bekleniyor

Suna ERDEN

Sigorta şirketleri dolandırmak için düzmece bir trafik kazası yaptıkları tespit edilerek tutuklanan makinist Murat Küçük, kaportacı Mehmet Küçük, elektrikçi Murat Çalışkan, şoförler Ahmet Çelikkıran, Yunus Emre Küçük ve Yavuz Küçükkaraca hakkındaki soruşturmada yeni bulgular elde edildi.

Polis, yaptığı soruşturmada 6 kişilik çetenin adının birçok kazada geçtiğini ve sigorta şirketlerinden para aldıklarını ifade etti.

Polis, zanlıların adının geçtiği ve raporlara geçen kazaları mercek altına alırken, yeni tutuklamaların da gündeme geldiği açıklandı.

Soruşturma çok yönlü sürerken zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 12 Ocak 2020 tarihinde Lefkoşa- Dikmen anayolunda sigorta şirketini dolandırmak için TND 835 ve HV 495 plakalı araçları birbirlerine vurup kasıtlı bir şekilde vurup kaza yaptıklarını söyledi. Zanlıların olay yerine giden polislere kaza yaptıklarına dair yalan söylediklerini kaydeden soruşturma memuru, yapılan araştırmalar sonucu gerçeğin ortaya çıkarıldığını ifade etti.

İsimleri birçok kazada geçiyor

Polis, zanlıların 13 Ocak 2020 tarihinde tutuklandıklarını söyledi. Zanlıların adının birçok kazada geçtiğini ve sigorta şirketlerinden para aldıklarını kaydeden polis, bunların da sahte olabileceğini, yeni tutuklamaların söz konusu olduğunu açıkladı. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini belirten polis, 7 gün ek süre istedi. Savunma süreye itiraz ederken, mahkeme zanlıların tutukluluk sürelerini 4 gün daha uzattı.