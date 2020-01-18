Kameralar incelenecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 31 Aralık 2019 tarihinde 2 ayrı eve girerek ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen Mehmet Ümit Horç, Halil Dağlı ve Derya Tat hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlıların hırsızlık yaptıkları bölgelerdeki güvenlik kameralarının incelendiği belirtildi.

Zanlılar dün ek tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Metin, zanlıların 31 Aralık 2019 tarihinde, Glapsides bölgesinde bir eve mutfak kapısından girerek, 4 çift küpe ile 3 adet bilezik sirkat ettiklerini söyledi. Zanlıların, aynı tarihte bu kez Yeniboğaziçi’nde bir eve girerek 12 adet gümüş KKTC tuğrası sirkat ettiklerini belirten Metin, yapılan güvenlik kameraları incelemesi sonucu tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti. Polis, yapılan soruşturmada zanlıların 19 Aralık 2019 tarihinde de hırsızlığa teşebbüs ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Dağlı, gönüllü ifade verdi

Zanlı Halil Dağlı’nın gönüllü ifade vererek işledikleri suçları itiraf ettiğini belirten Metin, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını bildirerek, mahkemeden ek süre talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların,6 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.