Arasta bitti

Ömer KADİROĞLU

Rum Yönetimi’nin ‘corona virüs’ bahanesiyle 4 sınır kapısını kapatması sonrasında, özellikle Türk çarşısı ağır darbe yedi. Lefkoşa’nın tarihi Arasta bölgesindeki esnaf, kapa kapama kararının 4’üncü gününde tek kuruşluk iş yapılamadığını belirtirken “Bu karar Uzun Yol üstündeki Rum esnafını da olumsuz yönde etkiledi. Ama bizi fena vurdu” dedi.

Kapı kapama kararının sonlandırılması için Avrupa Birliği nezdinde girişim yapılmasını isteyen Arasta esnafı, Lokmacı’nın kapanması yüzünden yabancı turistlerin de bölgeye gelemediğini belirtti. Arasta esnafı “AB’nin temel ilkesi serbest dolaşım ise, Rum tarafının bu tek yanlı kararını derhal sonlandırmalıdır” diyerek, KKTC yetkililerinin demeç yerine daha etkin girişimler yapmasını istedi.

Esnaf ne dedi…?

Zihni Kalmaz

“Lokmacı kapısının kapatılması nedeniyle ciddi anlamda işlerimiz olumsuz yönde etkilendi. Kapının kapatılması bölgedeki hareketliliği sıfıra indirdi. Bu uygulamanın devam etmesi halinde birçok esnaf dükkânını kapatma noktasına gelecek. Cumartesi gününden beri 15 Euro’ya bir T-shirt sattım o kadar. Bizim yerli halkımız zaten buraya gelmez. Burada sadece güneyden geçen Rumlar ve turistler alışveriş yapıyordu. Onlar da kapının kapatılması ile engellendi. Bölge esnafının işine balta vuruldu.”

Özkan Zeki

“Lokmacı Sınır Kapısı’nın kapatılması ile buraya gelen ve alışveriş yapan insan sayısı yüzde yüz düştü. Rumlar, güneyde pahalı olan şeyleri buraya gelip alıyordu ancak şimdi kapılar kapatılınca esnafın işi ciddi anlamda etkilendi.”

Derviş Yağcıoğlu

“Lokmacı kapısı kapatıldı ve bu nedenle burası Kapalı Maraş’a döndü. Çarşıya insan gelmiyor, işlerimiz olumsuz yönde etkilendi. Birkaç gündür bir kuruşluk satış dahi yapmadık. Burada alışveriş yapanlar güneyden gelen Rumlar veya turistlerdir. Arasta’nın şah damarı kapının kapatılması ile kesilmiş oldu.”

İlkin Cabacaba

“Kapıların kapatılması işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Corona virüsü bahanesi ile kapıların kapatılması tamamen Türk esnafın ekonomisine darbe vurmaktır. Kapı kapatıldığı günden bu yana çarşıdaki insan sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. Buradaki ürünler daha ucuz olduğu için Rumlar gelip alıyorlardı. Ancak şimdi kapı kapatılınca esnaf iş yapamaz hale geldi. Dilerim bu iş daha fazla uzamadan kapı açılır.”

Turan Yeşilada

“Kapı kapatıldığı günden bu yana piyasa olumsuz yönde etkilendi. Daha önce buradaki canlılığın tek sebebi güneyden geçen Rumlar ve turistler idi. Şimdi kapının kapatılması ile burada insan kalmadı. Corona virüsüne karşı tedbir amaçlı kapının kapatıldığı söylense de bu pek inandırıcı değil. Dünyanın her yerinden insanın geldiği Larnaka Havaalanı’nı kapatılsaydı. İyi niyetli bir davranış olsaydı iki toplumlu bir komite kurarak her iki toplumun uzmanları ile görüşülerek bir hamle yapılırdı. Temennimiz bu kapının daha fazla kapalı kalmayıp açılması yönündedir.”