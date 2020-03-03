Bakanlıktan yazı bekleniyor

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta 5 yıldır kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Suriyeli Marvan Zobidu ile 2019 yılı Şubat ayından beri izinsiz kaldığı belirlenen Mahmud Al Muhammed hakkındaki ihraç ve sığınma talepleri ile ilgili işlemler tamamlanmadı. Ülkede kaçak kaldıkları tespit edilerek gözaltına alınan ve tutuklama talebi ile çıkarıldıkları mahkemede başka ülkelere sığınmak isteyen zanlıların talebi ile ilgili KKTC Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçildi. Ancak zanlıların sığınma talebine karşın henüz bir cevap verilmezken, ihraç işlemleri de tamamlanmadı.

Soruşturmayı yapan polis, 18 Şubat tarihinde Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde 2015 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet eden Marvan Zobidu ile 2019 yılı Şubat ayından beri kaçak kalan Mahmud Al Muhammed’in tespit edilerek yakalandıklarını belirtti. Polis, zanlılarla ilgili ihraç ve sığınma talepleri ile ilgili işlemlerin henüz tamamlanmadığını, KKTC Dışişleri Bakanlığı’na yazdıkları yazının cevabının gelmediğini belirterek, ek süre istedi.

Haklarında ek tutukluluk kararı verilen zanlılar yarın yeniden mahkemeye çıkarılacak.