Arızalar bıktırdı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta sabit telefon kullanımı giderek azalıyor. Geçtiğimiz yıl içinde 62 milyon liralık gelir elde eden, buna karşın 92 milyon liralık harcama yaparak 30 milyon lira zarara uğrayan Telekomünikasyon Dairesi, teknolojik açıdan çok yetersiz kaldığı için arızalara zamanında müdahale edemiyor ve yeni hat başvurularına karşılık veremiyor.

Telefon Dairesinin hizmetlerinden memnun olmadığını belirten vatandaşlar, özellikle arıza ihbarlarına çok geç dönüş yapıldığını söylüyor ve bu durum karşısında cep telefonu kullandıklarını belirtiyor. Vatandaşlar, haberleşmenin önemine dikkat çekerek, fiyatların denetim altında tutulmasını da istiyor.



Ne dediler…?

Vahap Şen

“Cep telefonu kullanıyorum, çok fazla görüşme yapmadığım için faturam düşük geliyor. Yaklaşık olarak 50 lira gibi bir ücret ödüyorum. Ev telefonumuz da var ancak zaman zaman arızalar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde de yine arıza meydana geldi. Telefon Dairesi’ne bildirdik bir ay sonra arıza giderildi. Hızlı bir şekilde daireye ulaşabiliyoruz ancak arızanın giderilmesi için bir süre beklemek zorunda kalıyoruz.”

Ayhan Dağlarağası

“Cep telefonu kullanıyorum ve aylık yaklaşık 60 TL fatura ödüyorum. Ev telefonum da var. Hiç kullanmadığım halde ayda 40 lira ödüyorum. Genel olarak ev telefonları düzenli çalışmıyor ve sürekli arıza veriyor. Sabit hatlarda genel olarak iyi bir hizmet alamıyoruz. Telefon Dairesini aradığımızda ulaşabiliyoruz ancak geç giderilen arızalar nedeniyle memnun değiliz.”

Mustafa Kanteper

“Cep telefonu kullanıyorum ve yaklaşık aylık 100 TL civarında fatura ödüyorum. Cep telefonlarında internet de olduğu için ev telefonu taktırma gereksinimi duymadık. Günümüzde her şeye cep telefonları ile ulaşabildiğimiz ve internet üzerinden görüşmeler yapabildiğimiz için ev telefonlarına çok fazla ihtiyaç duyulmuyor.”

Eybil Korat

“Cep telefonu kullanıyorum ve ayda 100 TL civarında fatura ödüyorum. Ev telefonum vardı ancak artık herkes cep telefonuna döndü ben de hattımı iptal ettirdim. Günümüzde ev telefonlarına çok fazla ihtiyaç duyulmuyor. Cep telefonlarında internet imkânı da var. Bunlar yeterli olduğundan ev telefonu tercih edilmiyor.”

Emine Naci

“Cep telefonu kullanıyorum ve ayda 160 civarında bir fatura ödüyorum. Ev telefonum da var ancak ona gelen aylık fatura tutarını bilmiyorum. Ev telefonunu daha fazla kullanıyoruz. Zaman zaman sabit hatlarımızda arızalar meydana geliyor ancak bildirdiğimiz zaman gelip arızayı gideriyorlar. O konuda memnunuz.”

Kemal Katakan

“Cep telefonu kullanıyorum ve aylık 150 TL fatura ödüyorum. Ev telefonum yoktur. Cep telefonları var diye ev telefonu bağlatmadık. Günümüzde cep telefonlarıyla tüm işlerimizi yapabildiğimiz için ev telefonuna pek gerek duyulmuyor. Öyle ki benim kaldığım sitede sabit hat yapısı da yoktur.”

Ahmet Ogan

“Cep telefonu kullanıyorum. Aylık faturam 250 TL geliyor. Ev telefonum da var ona da 70-80 civarı fatura ödüyorum. Sabit hatlarda zaman zaman arızalar yaşıyoruz. Özellikle rüzgârlı havalarda arızalar oluyor. Arıza olduğu zaman bildiriyorum ve yaklaşık bir hafta içerisinde gelip arızayı gideriyorlar.”

İlter Damdelen

“Cep telefonu kullanıyorum ve ayda 140 civarında fatura ödüyorum. Benim evimde iki tane sabit hat var ve yaklaşık ayda 60 lira ödüyorum. Ev telefonum arıza yapmıştı. Telefon Dairesi’ne bildirdim, arızanın giderilmesi bir buçuk ay sürdü. Ayrıca geçen yıl sel baskını olmuştu buna bağlı olarak sabit hatlar arıza yapmıştı. Arızanın giderilmesi de bayağı uzun sürmüştü. Ülkemizde genel olarak rüzgar ve aşırı yağışlarda telefon hatlarında sıkıntılar yaşıyoruz. “