Kaçma ihtimali var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde yapılan arama sonucu 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilen Hasan Tansu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının polise verdiği ifadede, uyuşturucu maddeyi 2 bin TL karşılığında, Josef isimli Afrikalı bir şahıstan aldığını itiraf ettiği açıklandı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Onbaşı, 4 Mart 2022 tarihinde, zanlının evinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını anımsattı. Polis, yapılan arama sonucunda, tuvalet penceresinde, jöle kutusu içerisinde 35 gram ve aynı yerde başka bir plastik kutu içerisinde 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini hatırlattı.

2 ay bekleyecek

Zanlının, uyuşturucu maddeyi 2 bin TL karşılığında, Josef isimli Afrikalı bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıklayan polis, iki kez mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 6 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının, KKTC vatandaşlığının yanı sıra İngiltere vatandaşı da olduğunu belirterek, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade etti. Polis, zanlının yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 2 ayı geçmemek şartı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.