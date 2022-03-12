Silah bulunamadı

Suna ERDEN

Girne-Lefkoşa anayolu Ciklos mevkisinde dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle Fırat Ayabe’ye tabanca ile 3 el ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan Şevket Aytuğ Tuyku hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebiyle üçüncü kez mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayda kullanılan silahın bulunmadığı ancak bir adet boş kovan tespit edildiği açıklandı.

Tuyku hakkında 7 gün ek süre talep eden polis, olayın 3 Mart 2022 tarihinde, saat 00.30 sıralarında meydana geldiğini anımsattı.

Polis, Şevket Aytuğ Tuyku’nun dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Fırat Ayabe’ye 3 el ateş ettiğini ifade etti.

Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, olayda kullanılan silahın bulunmadığını ancak 9 mm tabancaya ait bir adet boş kovan tespit ettiklerini söyledi.

Polis, silahın arandığını, zanlının ateş edip etmediğini incelemek için alınan swap örneği sonucunun henüz gelmediğini ifade etti. İncelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.