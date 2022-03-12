Bacağını okşamış

Lefkoşa’da ev arkadaşı olan 24 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Anthony Onyekachi Njoku şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Üniversite öğrencisi olan zanlının arkadaşı V.S.E.’nin bacağını okşamak suretiyle cinsel saldırı suçu işlediği belirtildi. Nijerya uyruklu zanlı, yargılanıncaya kadar teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 2022 yılı Şubat ayı içerisinde Lefkoşa'nın Marmara bölgesinde meydana gelen olayda zanlının aynı evde kaldığı V.S.E.’nin bacağını okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis memuru, V.S.E.’ni önceki gün yaptığı şikâyet üzerine zanlının gözaltına alındığını ifade etti. Polis, soruşturma kapsamında gerekli incelemelerin yapıldığını, ifadelerin alındığını açıkladı.

Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının davasına hazır bulunmasını sağlamak için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı, cinsel saldırı suçundan yargılanıncaya kadar özgür kaldı.