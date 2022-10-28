banner564
banner556

 Şıklığı ve sesiyle büyüledi

Maxim Royal’da sahne alan Hande Dönmez konukları mest etti

 Şıklığı ve sesiyle büyüledi

Açıldığı günden bu yana Kıbrıs eğlence hayatına yön veren Maxim Royal’da geçtiğimiz Cumartesi akşamı sahne alan Hande Dönmez sesiyle bir kez daha kendisini hayran bıraktı. Oldukça şık siyah bir kıyafetle sahneye çıkan Hande Dönmez , Maxim Royal sahnesinde sevenleriyle buluşmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Gelen konukları sesiyle büyüleyen Hande Dönmez’in sahne kıyafeti ve performansı hayranlık uyandırdı. İki saat kaldığı sahnede kendisini izlemeye gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşatmanın mutluğunu yaşadı.
 

banner571

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
900 milyon alacak
900 milyon alacak
  1. EKONOMİ

banner464

banner465