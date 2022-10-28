 Şıklığı ve sesiyle büyüledi

Açıldığı günden bu yana Kıbrıs eğlence hayatına yön veren Maxim Royal’da geçtiğimiz Cumartesi akşamı sahne alan Hande Dönmez sesiyle bir kez daha kendisini hayran bıraktı. Oldukça şık siyah bir kıyafetle sahneye çıkan Hande Dönmez , Maxim Royal sahnesinde sevenleriyle buluşmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Gelen konukları sesiyle büyüleyen Hande Dönmez’in sahne kıyafeti ve performansı hayranlık uyandırdı. İki saat kaldığı sahnede kendisini izlemeye gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşatmanın mutluğunu yaşadı.

