‘Eğitimde kaos var’

Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitimde bir kaos yaşandığını savunarak, “çözüm bulmak yerine, daha çok kaos yarattığını" öne sürdükleri Milli Eğitim Bakanı’nı istifaya çağırdı.

Sendikalar, okulların açıldığı ilk günden itibaren öğretmenlerle ilgili yasaların öğretmenlere danışılmadan değiştirilmesiyle başlayan problemlerin, okullarda çalışan personelin haklarının elinden alınmak istenmesiyle devam ettiğini, eğitim, yönetim ve denetiminin başıboş kaldığını öne sürdü.

Bakanlık binası önünde basın açıklaması yapmak için bir araya gelen sendika yetkililerine, Meclis önünde eylemlerini sürdüren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hademe olarak görev yapan Kamu-İş üyeleri de katılarak, destek verdi.

Serdaroğlu: Sistem kilitlendi

KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, devletin yasalarla yürütülmesi gerekirken, yöneticiler tarafından yasaların ihlal edildiğini ve ihlalden doğan mağduriyetlerden polis teşkilatı, öğrenciler ve öğretmenler başta olmak üzere tüm halkın nasibini aldığını öne sürdü.

Serdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, ortada yasal mevzuat ve kolay çözüm olmasına rağmen, “memlekette kaos yaratarak, sistemi kilitlemekle” suçladı.

Serdaroğlu, hademelerin başlattıkları eylem sonucunda hükümetin olumlu bir adım attığını ancak buna rağmen Bakan Çavuşoğlu’nun hükümetin de önünü tıkamak adına, hademeleri işe alan şirketle yasa dışı bir şekilde iş birliği yaparak, maaşların ödenmesi için eylemde olan mağdur hademeler yerine yeni kişilerin alelacele işe alındığını öne sürdü.

Elmalı: Sorunları çözemeyeceklerse, burada durmasınlar

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da yaptığı konuşmada, eğitimde ısrarla sorunların çözülmediğini ve emeğin sömürülmesine devam edildiğini öne sürerek, okul çalışanlarıyla ilgili 3 aydır devam eden problemlerden dolayı, hijyen ve sağlık anlamında sıkıntıların okullarda yaygınlaştığını söyledi.

Elmalı, “Sorunlar birikiyor. Öğretmen eksiklikleri, ders kayıpları, okullarımızda çalışan emekçilerin hakkı gasp edilmeye devam ediliyor ve bunlara çözüm için de yeni hak kayıpları, yeni gasplar ortaya çıkıyor” diyerek, okullarda kaos yaratan bu anlayışa asla geçit vermeyeceklerini kaydetti.

Erilen: Mücadelemiz devam edecek

KTÖS Yönetim Kurulu üyesi Uğur Erilen ise yaptığı konuşmada, okullardaki öğretmen eksiklikleri, fiziksel sıkıntılar ve temizlik malzemelerinin tamamlanmamış olmasına değinerek, Covid-19 pandemisi devam ederken, hükümetin önlem almak yerine, temizlik hizmetlerinin kaldırılmasına neden olan bir kaosa imza attığını öne sürdü.

Erilen, emekçilere seslenerek, “Mücadelemiz, sizinle birlikte sonuna kadar devam edecek” dedi.

