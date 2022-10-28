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Pembe balonlarla yürüyüş düzenlendi

İskele’de meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak için etkinlik gerçekleştirildi

Pembe balonlarla yürüyüş düzenlendi

İskele Belediyesi meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Pink Day etkinliği düzenledi. Belediyeden verilen bilgiye göre, Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi ile Ecevit Meydanı arasında düzenlenen yürüyüşte, pembe kıyafetler giyildi. Etkinliğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail da katıldı.
Örnek davranış
Bu arada Osman Örek Meslek Lisesi (OÖML), Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına okul içinde bir dizi etkinlik düzenledi.
Dernek yararına düzenlenen kermese ilginin büyük olduğu bildirildi. 

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