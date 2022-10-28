‘Tahrikleri yerinde gördüm’

Güney Kıbrıs’ın Başkan adaylarından, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Brüksel’de, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile görüştüğü bildirildi.

DİSİ’den yapılan açıklamaya göre Neofitu ile Metsola; Avrupa’yı, Avrupalı vatandaşları ve Güney Kıbrıs’ı ilgilendiren konuları görüştü.

Fileleftheros gazetesi, Metsola’nın Neofitu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Avrupa, Avrupa Parlamentosu ve AB üyeleri için önemli zamanlardan geçildiğini kaydederken, birkaç hafta önce Güney Kıbrıs’ı ziyaret etme ve buradaki “tahrikleri” yerinde inceleme fırsatı bulmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdiğini belirtti.

Habere göre Metsola, yaptırımlar, tehditlerle mücadele, mülteci sorunu ve enerji kriziyle ilgili Avrupa’da birlik olunması gerektiğini ve kendilerinin, tehditlerle mücadele için hazır olduklarını söyledi.

Gazete, Neofitu’nun yaptığı açıklamada ise, Metsola ile Kıbrıs sorununu, düzensiz ve yasadışı mültecileri ve enerjiye dair konuları ele aldıklarını söylediğini yazdı.

Neofitu ayrıca, Metsola’nın Güney Kıbrıs’a verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunarak, Metsola’nın bir kez daha, birleşik Avrupa’nın bölünmüş bir Kıbrıs’a kayıtsız kalamayacağını dile getirdiğini belirtti.